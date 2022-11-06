Італія
06 листопада 2022, 23:40
Ювентус у напруженному Derby d'Italia обіграв Інтер
Колектив Массіміліано Аллегрі зробив гучну заяву щодо повернення до боротьби за зону Ліги чемпіонів УЄФА.
Ювентус — Інтер, Getty Images
06 листопада 2022, 23:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус — Інтер 2:0
Голи: Рабьо, 52, Фаджиолі, 84
Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Фаджиолі, Локателлі, Рабьо, Костич — Міретті (Ді Марія, 81) — Мілік (К’єза, 72).
Інтер: Онана — Шкрініар (Дарміан, 83), де Врей, Ачербі — Думфріс (Белланова, 82), Барелла, Чалханоглу (Корреа, 73), Мхітарян (Брозович, 82), Дімарко (Госенс, 73) — Джеко, Мартінес.
Попередження: Данило — Чалханоглу, Шкрініар