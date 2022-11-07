Італія

Дивіться огляд гри Серії A на Football.ua.

У рамках тринадцятого туру італійської Серії A відбулось чергове римське дербі, у якому цього разу Рома виступала в якості господарів Стадіо Олімпіко.

Незважаючи на невеличку перевагу над суперниками під час першого тайму, колектив Жозе Моуріньо програв стартову половину зустрічі через пропущений м’яч від Феліпе Андерсона.

Після перерви ми спостерігали за відчайдушними спробами "вовків" відігратись, проте зрештою вони навіть не завдали удару в площину воріт суперників, маючи при цьому вже більшу перевагу на м’ячі.

Огляд матчу:

Рома — Лаціо 0:1

Гол: Феліпе Андерсон, 29.

Рома: Патрісіу — Манчіні (Челік, 46), Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп (Ель-Шаараві, 63), Крістанте, Камара (Матич, 73), Залевскі (Белотті, 73), Лоренцо Пеллегріні (Вольпато 53) — Дзаньоло, Абрагам.

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Хісай, 68), Казале, А. Романьолі, Марушич — Катальді, Весіно, Луїс Альберто (Башич, 71) — Педро (Канчелльєрі, 68), Феліпе Андерсон, Дзакканьї (Ромеро, 85).

Попередження: Манчіні, Патрісіу — Лаццарі, Весіно.

Джерело: MEGOGO.