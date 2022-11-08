Італія

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У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії A Наполі приймав на своєму полі Емполі та здобув перемогу з рахунком 2:0.

Команда Лучано Спаллетті змогла вразити ворота супротивника лише в другому таймі зусиллями Лосано та Зелінські.

Огляд матчу:

Наполі — Емполі 2:0

Голи: Лосано, 70, Зелінські, 88.

Наполі: Мерет — Маріу Руї, Мін-Дже, Естігор, Ді Лоренцо — Ндомбеле (Зелінські, 64), Лоботка (Демме, 90), Замбо-Ангісса — Распадорі (Лосано, 64), Політано (Ельмас, 64), Осімген (Сімеоне, 90).

Емполі: Вікаріо — Парізі, Луперто, Ісмайлі, Стоянович — Бандінеллі (Грассі, 73), Марин (Еконг, 85), Хаас (Акпа-Акпро, 59) — Байрамі, Бальданці (Хендерсон, 73) — Сатріано (Ламмерс, 59).

Попередження: Естігор — Бандінеллі, Сатріано, Луперто, Парізі, Хендерсон.