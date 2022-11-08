Італія

Відбулися перші матчі 14 туру італійської Серії А.

Сьогодні, 8 листопада, відбулися стартові матчі 14 туру італійської Серії А.

У першій грі лідируючий Наполі на своєму полі обіграв Емполі з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито у середині другого тайму, коли на 70 хвилині у воротах суперника відзначився Ірвінг Лосано. Через чотири хвилини гості залишилися у меншості після вилучення Себастьяно Луперто. "Неаполітанці" скористалися перевагою і втілили його у другий забитий м'яч зусиллями Пйотра Зелінські.

Таким чином, Наполі продовжує лідирувати у Серії А, набравши 38 очок, що на дев'ять більше, ніж у Мілана, який має гру в запасі. У Емполі — 14 місце та 14 очок.

Наполі — Емполі 2:0

Голи: Лосано, 70, Зелінські, 88.

Наполі: Мерет — Маріу Руї, Мін-Дже, Естігор, Ді Лоренцо — Ндомбеле (Зелінські, 64), Лоботка (Демме, 90), Замбо-Ангісса — Распадорі (Лосано, 64), Політано (Ельмас, 64), Осімген (Сімеоне, 90).

Емполі: Вікаріо — Парізі, Луперто, Ісмайлі, Стоянович — Бандінеллі (Грассі, 73), Марин (Еконг, 85), Хаас (Акпа-Акпро, 59) — Байрамі, Бальданці (Хендерсон, 73) — Сатріано (Ламмерс, 59).

Попередження: Естігор — Бандінеллі, Сатріано, Луперто, Парізі, Хендерсон.

Вилучення: Луперто, 74 (друга жовта).

У другому матчі Спеція без травмованого українця Віктора Коваленка поділила очки з Удінезе. Зустріч закінчилась із рахунком 1:1.

На гол господарів у виконанні Аркадіуша Реци гості відповіли точним ударом Санді Ловрича. Обидва м'ячі були забиті у першому таймі.

Після 14 турів в Удінезе 24 очки та восьме місце, а у Спеції – 10 балів та 16 позиція.

Спеція — Удінезе 1:1

Голи: Реца, 33 — Ловрич, 43.

Спеція: Драговські — Реца (Еллертссон, 75), Ніколау, Ківйор (Кальдара, 57), Ампаду, Хольм — Екдаль (Бастоні, 57), Бурабія (Аду, 46), Агуделло — Верде (Мальдіні, 69), Нзола.

Удінезе: Сільвестрі — Перейра, Ебосс, Бійол, Перес, Нуйтінк (Самарджич, 79) — Арслан (Ехізібує, 46), Волас Сілва, Ловрич (Яяло, 60) — Саксесс (Несторовскі, 85), Деулофеу (Бута, 60).

Попередження: Бурабія, Ківйор, Бастоні — Арслан, Саксесс, Нуйтінк.