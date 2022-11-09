Італія

Дивіться огляд гри Серії A на Football.ua.

У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії A чинний чемпіон країни, Мілан, гостював у одного з аутсайдерів національних змагань — Кремонезе.

Незважаючи на перевагу гостей за контролем м’яча за ходом усього ігрового часу, вони так і не зуміли втілити гарні статистичні показники в реальний результат.

"Россонері" завдали всього п’ять ударів у площину воріт, проте за відсутності найкращого бомбардира команди цього сезону, Олів’є Жиру, жоден із них не став результативним, тож у підсумку Наполі відірвався вже на вісім очок.

Огляд матчу:

Кремонезе — Мілан 0:0

Кремонезе: Карнесеккі — Емануель, Бянкетті, Васкес, Гільйоне (Сернікола, 63), Валері (Квальята, 88) — Кастаньєтті (Пікель, 70), Ескаланте, Мейте — Афена-Г'ян (Буонаюто, 63), Чофані (Окереке, 63).

Мілан: Тетерушану — Томорі, К'єр, Тіав (Калулу, 60), Балло-Туре, Мессіас — Тоналі (Круніч, 83), Беннасер, Діас (Де Кетеларе, 74), Орігі (Леау, 60), Ребіч (Лазетич, 83).

Попередження: Гільйоне, Васкес, Леау, Валері, Лазетич, Мейте.

Джерело: MEGOGO.