Італія

Завершилися два поєдинки у рамках 14 туру чемпіонату Італії-2022/23.

У рамках 14 туру італійської Серії А Лечче з нижньої частини турнірної таблиці приймав на своєму полі Аталанту.

Господарі поля в 20-х хвилинах першого тайму зуміли приголомшити бергамасків двома забитими м'ячами, авторами яких стали Баскіротто та Ді Франческо.

Незважаючи на те, що вже у першому таймі Аталанта відігралася завдяки голу Дувана Сапати на 40-й хвилині, якому асистував українець Руслан Маліновський, бергамаскам в подальшому так і не вдалося уникнути поразки з рахунком 1:2.



Варто зазначити, що український півзахисник з'явився у старті своєї команди вперше вісім матчів та провів на полі 80 хвилин.

Лечче — Аталанта 2:1

Голи: Баскіротто, 27, Ді Франческо — Сапата, 40

Лечче: Фальконе, Жендрей (Умтіті 83), Понграчіч, Баскіротто, Галло, Блен (Бістровіч 72), Хьюлманд, Х. Гонсалес, Стрефецца (Уден 64), Коломбо (Сісей 72), Ді Франческо (Банда 64)

Аталанта: Спортьєлло, Джимсіті, Околі, Руджері, Соппі (Меле 46), Де Роон (Коопмейнерс 46), Едерсон, Зортеа (Хойлунд 80), Малиновський (Бога 80), Пашаліч (Лукман 69), Сапата

Попередження: Понграчіч — Руджері, Коопмейнерс

У паралельному матчі Рома вирушила у гості до Сассуоло.

Здавалося, що єдиний гол Теммі Абрахама принесе команді Жозе Моуріньо мінімальну перемогу, але за п'ять хвилин Пінамонті повернув рівновагу в рахунку.

Фінальний свисток зафіксував підсумкову нічию 1:1.

Сассуоло — Рома 1:1

Голи: Пінамонті, 85 — Абрахам, 80

Сассуоло: Консільї, Тольян, Айхан, Д. Феррарі, Кірьякопулос (Рожеріо 88), Харруї (Торстведт 66), Лопес (Обьянг 75), Фраттезі, Лор'єнте (Берарді 88), Пінамонті, Д"Андреа (Траоре 66)

Рома: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Челік (Карсдорп 65), Крістанте, Матіч, Залевські (Ель-Шаараві 66), Вольпато (Бове 73), Дзаньоло (Белотті 78), Шомуродов (Абрахам 66)

Попередження: Лор'єнте, Айхан, Лопес, Кірьякопулос, Пінамонті — Дзаньоло, Крістанте