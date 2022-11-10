Італія

Дивіться огляд гри Серії A на Football.ua.

Бергамаська Аталанта в рамках чотирнадцятого туру італійської Серії A здійснювала візит до Лечче на тлі поразки від Наполі минулими вихідними (1:2).

Команда Джан П’єро Гасперіні, із українським півзахисником Русланом Маліновським у стартовому складі, не змогла впевнено розпочати звітну зустріч, тому суперники встановили власний контроль над м’ячем, і швидко почали створювати проблеми "Богині".

Зрештою, пропущений Аталантою м’яч не змусив на себе довго чекати — і якщо захисник Баскіротто забивав за підсумком стандартного положення, то Федеріко Ді Франческо робив це вже за дві хвилини за підсумком кричущої помилки на правому фланзі захисту гостей.

Той-таки Маліновський спробував повернути до гри свою команду гольовим пасом на Дувана Сапату під завісу першого тайму, проте поперерві команда Гасперіні знову з’явилась на полі розібраною й на перемогу не претендувала.

Огляд матчу:

Лечче — Аталанта 2:1

Голи: Баскіротто, 27, Ді Франческо — Сапата, 40

Лечче: Фальконе, Жендрей (Умтіті 83), Понграчіч, Баскіротто, Галло, Блен (Бістровіч 72), Хьюлманд, Х. Гонсалес, Стрефецца (Уден 64), Коломбо (Сісей 72), Ді Франческо (Банда 64)

Аталанта: Спортьєлло, Джимсіті, Околі, Руджері, Соппі (Меле 46), Де Роон (Коопмейнерс 46), Едерсон, Зортеа (Хойлунд 80), Малиновський (Бога 80), Пашаліч (Лукман 69), Сапата

Попередження: Понграчіч — Руджері, Коопмейнерс

Джерело: MEGOGO.