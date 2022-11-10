Італія

Завершився поєдинок Серії А.

Ювентус в рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату Італії відправився в гості до Верони та здобув мінімальну перемогу.

Долю результату зустрічі вирішив удар Мойзе Кіна на шістдесятій хвилині, який приніс туринця три бали.

Наприкінці зустрічі Алекс Сандро отримав червону картку, проте на результат це ніяк не вплинуло.

Верона — Ювентус 0:1

Гол: Кін, 60

Верона: Монтіпо — Чеккеріні, Давидович (Гюнтер, 78), Хін, Дойг (Лазович, 65) — Терраччано, Онгла, Сулемана (Велозу, 65) — Джурич (Анрі, 78), Лазанья, Каллон (Верді, 72).

Ювентус: Перін — Бонуччі, Данило, Бремер, Куадрадо (Алекс Сандро, 78), Костич — Рабйо, Локателлі (Паредес, 63), Фаджолі (Міретті, 63) — Мілік, Кін (Ді Марія, 69).

Вилучення: Алекс Сандро, 90+1