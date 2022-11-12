Італія

До вашої уваги — прев'ю матча чемпіоната Італії за участі лідера.

Команда, яка виграє у десяти матчах поспіль, проти колективу, який після ударного старту не може виграти вшосте підряд. Здавалось би, тут все очевидно... чи не так? Власне, це ми й обговоримо!

НАПОЛІ — УДІНЕЗЕ

СУБОТА, 12 ЛИСТОПАДА, 16:00. НЕАПОЛЬ, СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОВАННІ АЙРОЛЬДІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Останні 2 матчі продемонстрували, що і Наполі — і справді чемпіонська команда. З Аталантою неаполітанці вигризли перемогу там, де це було зробити неймовірно важко. З Емполі — зробили аналогічне, тільки проти команди, яка все ж поступається у класі. Там проблема полягала у реалізації своєї тотальної переваги, яку підопічні Лучано Спалетті успішно подолали в останні 20 з гаком хвилин.

Тобто "партенопеї" провели 2 гри з різних сценарієм, де голи не підносилися на тарілочці, і при цьому взяли свої 6 пунктів. Це ознака того, що мова і близько не про "вискочку".

Що ж до Удінезе, то команда Андреа Соттіла продовжує не перемагати ніде. От уявіть: якщо Наполі з 31 серпня не програє, то "б'янконері" з 3 жовтня не перемагають. Тренерський штаб продовжує гнути свою лінію, це досі ті самі агресивні 3-5-2, але це вже і близько не дає результату. А головне — далеко не проти топ-клубів.

Останній матч перед перервою у майже 2 місяці. Звучить банально, але піти "не так" може все. Учасники Мундіалю (стосується Наполі) можуть зайвий раз берегти себе, а тиск "хорошого фіналу" не даватиме грати розкуто. Розкутість — це ж саме те, що дуже люблять обидві команди.

Втім, наш прогноз — ніяких сюрпризів. "Фріульці" у найкращій формі їх грандам створювали, але нині точно не час. Та й статистика особистих зустрічей, факти з якої ми навели трошечки нижче — явно готова запропонувати команді з півночі бодай щось хороше на півдні.

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Мін-Дже, Маріу Руї — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Лозано, Осімген, Распадорі

Удінезе: Сільвестрі — Перес, Бійоль, Нейтінк — Перейра, Ловрич, Волас, Арслан, Ебоссе — Деулофеу, Саксесс

Не зіграють: Ррахмані, Кварахцелія — Бекао, Макенго, Масіна, Удоджі (травми)

Цікаві факти:

- Наполі здобув перемоги у п'яти останніх матчах з Удінезе. Більше того, стабільно забивав "фріульцам" мінімум двічі;

- Востаннє Удінезе обігрував Наполі 3 квітня 2016 року;

- Остання перемога Удінезе над Наполі на виїзді датована 22 січня 2015 року за пенальті у рамках Кубку (після 2:2 в основний час), а от у Серії А цього не ставалося з... 17 квітня 2011 року!

ПРОГНОЗ 3:0