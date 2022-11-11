Італія

До вашої уваги — огляд подій чемпіонату Італії, які відбулися з вівторка по четвер.

Чемпіонат світу все ближче, а значить форсувати події треба все інтенсивніше. Від того — і тур посеред тижня, який відбувся в Італії. Власне, вже у п'ятницю він переходить у наступний, п'ятнадцятий, який стане останнім перед паузою на "безіталійський" Мундіаль.

Що ж у нас було? Хм! Наприклад, Мілан не сміг подужати Кремонезе. Справжнє ломбардійське дербі, скажете ви! Інтер прийняв Тьяго Мотту так, наче нема ніякої давньої історії — професійні 6:1. У Моурінью — нові винуватці його невдач, а у Лаціо — 17-річний рятівник.

І, звісно, вчергове переміг Наполі. Але невже на цьому досі слід загострювати увагу? Це ж наче синій колір моря в українському Криму.

Коротше, ми чекаємо на нові "жести доброї волі" та говоримо про італійські пристрасті.

Майбутні чемпіони йдуть до чемпіонства

Навіть коли Наполі переміг не дуже впевнено (як для встановленої для себе планки), то зробив це з різницею у 2 м'ячі. Та й "не дуже впевнено" більше відноситься до поганої реалізації "партенопеї", а не до реальних проблем, які спричинив Емполі. "Сині", як це завжди буває у них проти лідерів, нічого цікавого не продемонстрували.

У другій половині другого тайму Осімген заробив цілком чистий пенальті, який реалізував Лозано. Відзначимо нігерійця — він не побіг покращувати бомбардирські показники для перегонів з Арнаутовичем та Іммобіле. Хоча Вікаріо все одно мав прекрасні шанси відбити удар...

Остаточний рахунок у матчі фірмовим ударом з лету встановив Пьотр Зелінські. Відзначимо, що він не святкував гол у ворота колишньої команди, яка дала йому шлях у європейський футбол. Повага!

Яка це перемога поспіль? Десята? Так і з рахунку можна збитися, пані та панове...

На рівному місці

А от Мілану за схожого сценарію чогось да й не вистачило. Діас, Мессіас, Ребич і компанія (Тео та Жиру мінусуємо — дискваліфікації) били як могли, проте ніяк не могли переграти Марко Карнесеккі. 73 на 27 за володінням м'ячем, 16:6 за ударами — все на користь гостей. І навіть гол, який стався, Дівок Орігі забив з офсайду...

Кремонезе досі не перемагає, проте здобуває вже сьому нічию. У команди паритет — 7 поразок і 7 мирових. А-от казочки Массіміліано Альвіні про бажання побудувати футбол Саррі і справді викликають лише сміх.

Він повернувся!

...щоправда, Аталанті це не допомоло. Руслан Маліновський віддав гольову, на Дувана Сапату, виводив колумбійця віч-на-віч як мінімум ще раз, отримав найвищу оцінку серед гравців своєї команди за версією статистичних порталів (від 7,6 до 8,2), потрапив до збірної туру за версією SofaScore, але "Богиня" все одно зазнала фіаско у Лечче.

І перемогу "джалороссі" не можна назвати несправедливою. Підопічні Марко Бароні може й не грали першим номером, але й не ставили "автобус". Вони провели хороший матч, квінтесенцією якого став проміжок 29 і 30 хвилини з двома забитими м'ячами — після стандарту і зрадницької обрізки Околі.

Лечче використав те, що мав. І навіть те, що за логікою речей не повинен був мати. Аталанта ж схоже остаточно сказала "прощавай" казочками про Скудетто. Ситуативна зміна ігрового стилю допомогла хіба дуже локально.

Вид: Моурінью. Підвид: Жозе невиліковний

Рома знову не перемогла. Реабілітації за дербі не сталося. А Жозе Моурінью, схоже, набридло пинати виключно на суддів та "не такі" перемоги суперників і він перейшов на своїх футболістів. Одного футболіста. Скажем так, дуже прямолінійно.

"Мені шкода, що зусилля команди були зраджені ставленням одного непрофесійного гравця. Мене розчаровує непрофесійне ставлення, яке не є справедливим до партнерів по команді. Я мав сьогодні на полі 16 гравців, і мені сподобалося ставлення 15 з них. Мені не сподобався один і я сказав йому про це. У січні йому потрібно знайти інший клуб" — сказав сеу Жозе про Рікі Карсдорпа, який на 65 хвилині замінив Зекі Челіка.

У чому ж справа? А у тому, що нідерландець загубив Лоріенте у моменті, коли Сассуоло зрівнював рахунок. Всього-навсього. Це важко назвати непрофесійним ставленням — це ігровий епізод. Не встиг, створював штучний офсайд, чи може все разом — питання десяте. Проте це важко назвати маркером непрофесійного ставлення, чим паче що після дербі Моурінью "вигородив" Карсдорпа перед журналістами, коли ті намагалися "пред'явити" йому непотиснуту португальцю руку при заміні. Мовляв, це не є якоюсь проблемою.

А загалом — веселенька гра з великою кількістю моментів і "робочими" голами двох форвардів з дев'ятками на спині наприкінці. Сассуоло не змінює собі, та й Рома в особі "Особливого" (вибачте за тавтологію) — теж.

Прорвало

Матч, який найменш цікаво розписувати. З однієї простої та банальної причини: на полі була одна команда. Ім'я їй — Інтер. І як же ж хотілося б фанатам "нерадзуррі", щоби хоч 2 голи з цих шести залетіли кілька днів раніше у Турині. А краще — три...

Справжній бенефіс у середу був на дворі Федеріко Дімарко, який записав на свій рахунок одразу 2 шедеври. Та й взагалі, це був мегавдалий матч для лівий латералів Інтера — Робін Госенс, який замінив вихованця клубу, теж не пішов із поля без точного удару. Щоправда, потрапити до складу збірної Німеччини на Чемпіонат світу йому це не допомогло...

Вкотре показує клас і професіоналізм Едін Джеко. Який Лукаку?!

Коротше, Сімоне Індзагі вкотре довів, що з суперниками рівня Болоньї проблем не має. Має з грандами — притому великі й серйозні. А от Тьяго Мотта завітав на колись рідний стадіон безуспішно — єдиний гол "россоблу" і те був випадковим, з рикошетом від свого.

І знову "на тоненького", і знову 3 очки

Ця перемога Ювентуса трохи нагадала звитягу у Лечче — знову мало футболу, багато боротьби, але один не зовсім основний італійський футболіст своїм точним ударом таки приносить виїзну перемогу. Цього разу, до речі, виявився ним Мойзе Кін.

Також гра запам'яталася великим акцентом на рішення арбітра Марко ді Белло. То він не поставив пенальті у ворота "б'янконеррі" за стик Верді з Бонуччі (скажемо як є — його скоріше і справді не було), то вилучив Алекса Сандро за зрив атаки "еллінів" на останніх хвилинах. Та й у штрафному Ювентуса наче була одна рука... Коротше, очевидних помилок наче не знайти, а от приводів для обговорення — хоч відбавляй.

Юве здобув 5 "сухих" перемог поспіль у Серії А вперше з грудня 2018 року, коли тренером туринців також був Массіміліано Аллегрі. "Де ви, критики?" — питає тепер у думках людина, яку нещодавно возив Маккабі з Хайфи.

В "еллінів" усе погано. Схоже, не у тренерах там справа. Копати треба глибше. І справа далеко не у матчі четверговому — там-то все було ще більш-менш.

Повернення "Короля" з молодим переможним фіналом

Після дербі не дуже впевнено виглядав і переможець Риму. Лаціо, звісно, переважав Монцу за моментами, але хіба диво врятувало "орлів" від пропущеного голу від Гютк'єра на перших хвилинах — шедевру п'ятою завадив статися прям сильно маленький і до великої болі міліметровий офсайд.

Проблеми в атаці, посилені травмою Дзакканьї, Мауріціо Саррі вирішив виходом у старті Маттео Кансільєрі. Вихованець Роми не вразив, і вже по перерві його замінив Лука Ромеро, якому лиш 18 листопада виповниться 18 років. Батьківські настанови Мілінковича-Савича подіяли — в одному з епізодів юний аргентинець вдало зіграв на добиванні після удару Педро і приніс "б'янкочелесті" 3 пункти. Перший гравець 2004 року народження, який забив у Серії А.

"Щасливий за тебе, сину мій" — написав після гри у своєму Інстаграмі Сергей, виставивши фотографії з Лукою. Мило, вельми мило.



Під кінець гри на полі з'явився ще й найкращий бомбардир в історії лаціале — Чіро Іммобіле, прозваний у небесно-блакитній частині Риму як "King Ciro". Отримав мільйон овацій на честь одужання, та схоже навіть не торкнувся м'яча.

Цікаве в інших матчах:

- Удінезе продовжує стабільно грати внічию. Цього разу — 1:1 зі Спецією, у складі якої все ще не може грати травмований Віктор Коваленко. Гол "фріульців" у виконанні Ловрича став дуже кумедним — гості спіймали суперників на контратаці після їхніх п'яти невдалих ударів.

Далі в Удінезе Наполі...

- Торіно без проблем обіграв Сампдорію — 2:0. "Самп" наче одужав, але знову має серію з трьох поразок поспіль (вельми невиразних, нехай і проти сильних команд), а Деян Станкович за свої емоції ще й отримав червону.

Загалом у грі було забагато Сербії та Хорватії. Голами відзначилися саме представники цих історично недружніх країни — серб Неманья Радоньїч та хорват Нікола Влашич. Головні тренери команд — хорват Іван Юрич та вищезгаданий серб Деян Станкович.

- Кому точно не йде на руку Мундіаль, так це Фіорентині, яка нарешті знайшла себе. У матчі з Салернітаною команда Вінченцо Італьяно здобула п'яту поспіль перемогу в усіх турнірах і третю у рамках Серії А. 2:1 — голи на рахунку Бонавентури, Йовича (удар сербам став переможним) і Булає Діа.

Франк Рібері у якості тренера завітав до колишyьої команди невдало. Воістину, одна красива гольова комбінація і купа провалів у захистів.

Збірна туру

Найкращі голи туру

Пйотр Зелінські (Наполі)

Едін Джеко (Інтер)

Федеріко Дімарко (перший гол, Інтер)

Федеріко Дімарко (другий гол, Інтер)

Турнірна таблиця

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Наполі 14 12 2 0 34 10 24 38 2 Лаціо 14 9 3 2 26 8 18 30 3 Мілан 14 9 3 2 27 14 13 30 4 Ювентус 14 8 4 2 21 7 14 28 5 Інтер 14 9 0 5 31 20 11 27 6 Аталанта 14 8 3 3 20 12 8 27 7 Рома 14 8 2 4 17 13 4 26 8 Удінезе 14 6 6 2 22 14 8 24 9 Торіно 14 6 2 6 15 16 -1 20 10 Фіорентина 14 5 4 5 17 18 -1 19 11 Салернітана 14 4 5 5 19 21 -2 17 12 Сассуоло 14 4 4 6 15 19 -4 16 13 Болонья 14 4 4 6 17 25 -8 16 14 Емполі 14 3 5 6 10 19 -9 14 15 Монца 14 4 1 9 13 22 -9 13 16 Лечче 14 2 6 6 12 17 -5 12 17 Спеція 14 2 4 8 12 25 -13 10 18 Кремонезе 14 0 7 7 11 24 -13 7 19 Сампдорія 14 1 3 10 6 25 -19 6 20 Верона 14 1 2 11 11 27 -16 5



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