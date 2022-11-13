Італія

До вашої уваги — прев'ю "чорно-синього" протистояння у чемпіонаті Італії.

Дві команди з сусідніх міст, з однаковими кольорами, схожою ігровою схемою, та ще й одною кількістю набраних очок. Втім, чи збережеться останнє за підсумками очного протистояння? Гадаємо, що так.

АТАЛАНТА — ІНТЕР

НЕДІЛЯ, 13 ЛИСТОПАДА, 13:30. БЕРГАМО, ДЖЕВІСС СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ КІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Головне питання українських вболівальників: чи зіграє Руслан Маліновський? І справді, у грі з Лечче наш співвітчизник вийшов у старті Аталанти вперше за 8 матчів, віддав гольову передачу та став найкращим гравцем своєї команди за версіями кількох статистичних порталів.

Друге питання українських уболівальників: чи стане ця для уродженця Житомира гра останньою у футболці "Богині"?

Перше — скоріше так. Зі сторони максимально прагматичного у цьому сезоні Гасперіні було би алогічно не випускати Руслана саме тут і саме зараз. Тим паче, після похвальних слів на його адресу.

Друге — скажемо після останньої серії мильної опери. Може там й Інтер буде на горизонті...

Команда Сімоне Індзагі у цьому сезоні відчуває неабиякі проблеми у матчах із грандами. Аталанта ж якщо і досягає свого, то повністю закрившись в обороні, як було у випадку матчу з Ромою. У цьому матчі найлегше спрогнозувати нічию — обидва колективи не будуть зайвий раз ризикувати, але індивідуальна майстерність гравців атаки принесе дивіденди.

Чи буде цей матч цікавим з точки зору любителів швидкої гри без центру поля і великої кількості голів? Навряд. А от битва тренерських задумок і протиставлення двох варіантів гри з трьома захисниками має сподобатися знавцям футбольної тактики.

І головне інтрига — хто гратиме першим номером. Щось підказує, що точно не Аталанта, яка вже вирішила подібне зробити у матчі з Наполі. Сеньйор Джан П'єро повернеться до варіантів початку сезону. Питання лиш у тому, чи лізтиме з перших хвилин в атаку Інтер, бо в іншому разі ми отримаємо "режим вичікування" терміном у 90 з гаком хвилин.

Орієнтовні склади:

Аталанта: Муссо — Толой, Демірал, Скалвіні — Гатебур, де Рон, Копмейнерс, Соппі — Маліновський, Лукман — Сапата

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро Мартінес, Джеко

Не зіграють: Дзаппакоста, Муріель — Дарміан, Д'Амброзіо, Лукаку (травми)

Під питанням: де Рон (пошкодження)

Цікаві факти:

- Аталанта не перемага Інтер 4 роки і 2 дні — з 11 листопада 2018 року. Тоді на рідному стадіоні вона здолала "нерадзуррі" з рахунком 4:1;

- У Лізі чемпіонів-2019/20 бергамаски грали єврокубкові матчі на Джузеппе Меацца. У тому числі на міланську арену припав і поєдинок "Богині" проти донецького Шахтаря (1:2 імені Соломона);

- У минулому сезоні обидва матчі завершилися нічиїми — 2:2 у Мілані та 0:0 у Бергамо;

- На рахунку Руслана Маліновського — одна результативна дія у матчах із Інтером. Мова якраз про міланську гру цього сезону.

ПРОГНОЗ 1:1