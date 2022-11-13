Італія

До вашої уваги — анонс завершального матчу італійської Серії А перед великою паузою.

В останній грі чемпіонату Італії на майбутні півтора місяці (тобто до перших чисел січня 2023 року) зійдуться Ювентус і Лаціо. Саррі зіграє проти колишньої команди, яка прагнутиме продовжити серію до семи "сухих" перемог поспіль. Що з цього вийде — розберемося у нашому анонсі.

ЮВЕНТУС — ЛАЦІО

НЕДІЛЯ, 13 ЛИСТОПАДА, 21:45. ТУРИН, АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У Лаціо зараз є немалі кадрові проблеми. Нехай навіть Чіро Іммобіле вже одужав і навіть вийшов на кілька хвилин у матчі проти Монци — ризикувати форвардом у поєдинку проти його рідного клубу нема сенсу.

У римському клубі хочуть, аби найкращий бомбардир в історії "орлів" не отримав ніяких ускладнень перед великою паузою, а деякі видання пишуть, що Чіро не зіграє у неділю вже точно. Тим паче, Феліпе Андерсон прекрасно виправдовує себе у ролі "хибної дев'ятки" — взяти хоча би римське дербі і гру з Аталантою. Саррі показує, що "кейс Мертенса" був і справді його великою тренерською роботою.

Сюди ж додамо травми ще двох італійців — Ладзарі та Дзакканьї. Якщо першого замінить Хісай (Марушич вже за традицією гратиме ліворуч), то в атакувальне тріо Саррі знову муситиме ставити когось із молодої пари Ромеро-Кансільєрі. Осмілимося зробити прогноз, що цього разу його вибор паде на 17-річного аргентинця, який забив переможний м'яч у ворота Монци.

У Юве ж проблеми з "людським ресурсом" і не закінчувалися. Цього разу до них додається ще й відсутність дискваліфікованого Алекса Сандро. Тож цілком вірогідно, Аллегрі застосує схему з трьома центральними захисниками і одним Філіпом Костичем у ролі лівого латераля.

Попереду ж за відсутності іншого серба Душана Влаховича знову показуватиме себе пара Кін-Мілік — італієць заслужив появу у старті хоча би переможним голом у матчі з Вероною.

Враховуючи специфіку Аллегрі і Саррі, прогнозуємо, що Лаціо візьме м'яч під свій контроль із перших хвилин і намагатиметься забити швидкий м'яч. Втім, Юве навіть у нинішній формі вміє прекрасно ловити суперників на контратаках — головне, аби сеньйор Макс знову не вмикав режим ультрабоягуза.

Наш прогноз — індивідуальна майстерність і хороша форма туринців таки візьмуть своє. Ювентус продовжить переможну ходу (нехай і обірве серію з перемог "сухих") та з величезним набором італійських лайливих слів піде з поля — команді Аллегрі така велика пауза потрібна точно не зараз. Хоча хто зна — з іншого боку є можливість повернутися у січні вже з повноцінним набором футболістів і брати по 3 очки не муками, а класом.

Таємна "зброя" Аллегрі, яку він може використати по перерві — Анхель Ді Марія. Поглянемо, чи Макс до неї вдаватиметься.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щенсни — Данілу, Бремер, Бонуччі — Куадрадо, Рабьо, Фаджолі, Міретті, Костич — Кін, Мілік

Лаціо: Проведель — Хісай, Казале, Романьйолі, Марушич — Катальді, Весіно, Мілінкович-Савич — Ромеро, Андерсон, Педро

Не зіграють: Алекс Сандро (дискваліфікація), Де Шільйо, Погба, Аке, Кайо Жорже, Ілінг, Влахович (травми) — Патрік, Ладзарі, Дзакканьї (травми)

Під питанням: Маккенні — Іммобіле (травми)

Цікаві факти:

- В останньому матчі між командами, який відбувся 16 травня цього року і став прощальним для К'єлліні та Дібали, Лаціо відігрався у Турині з рахунку 0:2 — відзначилися Патрік і Мілінкович-Савич. Іспанець у неділю не зіграє через травму;

- Востаннє "орли" перемагали "зебр" на їхньому полі 14 жовтня 2017 року. На гол екс-"гірника" Дугласа Кости своїм дублем відповів Чіро Іммобіле (який навряд вийде на поле у неділю), а на останній секунді Томас Стракоша відбив пенальті від Пауло Дібали;

- У сезоні-1999/00 перемога Лаціо над Ювентусом повернула "орлів" до чемпіонських перегонів — єдиний м'яч 1 квітня 2000 року забив Дієго Сімеоне. У підсумку той титул в очній боротьбі вибороли саме "б'янкочелесті";

- Мауріціо Саррі — останній тренер, який виграв із Ювентусом Скудетто. Сталося це у сезоні-2019/20.

ПРОГНОЗ 3:1