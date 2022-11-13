Італія

Завершились три поєдинки чемпіонату Італії.

У рамках 15 раунду італійської Серії А завершились три протистояння.

Рома вдома грала проти Торіно.

Перший тайм пройшов з невеликою перевагою гостей, але гольових моментів команди не створили. На початку другої половини гри гості виглядали активніше за римлян і забили. Сінго навісив у штрафний майданчик, де вище за усіх вистрибнув Кароль Лінетті, відправивши м'яч у лівий кут воріт Патрісіу головою — 0:1. Але Рома все ж врятувалася. Матич, який вийшов на заміну, забив вже у компенсований час.

Рома — Торіно 1:1

Гол: Матич, 90+5 — Лінетті, 55

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Челік, Залевскі (Дібала, 70) — Крістанте (Тахірович, 70), Камара (Матич, 54), Вольпато, Дзаньоло — Абрахам (Белотті, 70).

Торіно: Мілінковіч-Савич — Буонджорно (Родрігес, 52), Зіма, Джіджі, Войвода, Лазаро — Лінетті (Адопо, 80), Річчі, Влашич, Міранчук (Радонич, 79) — Санабрія.

Попередження: Буонджорно, Камара, Дібала, Тахірович

Видалення: Може Моуріньо

Монца паралельно грала проти Салернітани.

Господарі продемонстрували чудовий хист до голів у першому таймі і забили їх два. Рахунок відкрив Карлос Ауусто, а подвоїв Дані Мота.

У другому таймі ситуація не змінилась. На 74 Кандрева заробив пряме вилучення, що призвело до пенальті. 11-метровий реалізував Пессіна.

Монца - Салернітана 3:0

Голи: Аугусто, 24, Мота, 35, Пессіна, 74

Монца: Ді Грегоріо — Іццо, Марлон, Кальдірола, Куррія (Брінделлі, 77), Аугусто (Д'Алессандро, 84) — Ровелла, Пессіна, Кольпані (Раноккія, 66), Капрарі (Петанья, 77) — Мота (Віньято, 84).

Салернітана: Сепе — Пірола, Данилюк, Бронн (Бохінен, 46), Брадарич, Маццоккі (Кандрева, 60) — Кулібалі (Кастанос, 72), Радованович, Маджоре (Пйонтек, 46) — Ботгейм (Валенсія, 46), Діа.

Верона вдома приймала Спецію.

На 30 хвилині забив гол Верді, таким чином вивів господарів уперед. Але у другому таймі гості перевернули гру. Спочатку відзначився Нзола, а після він оформив дубль.

Верона — Спеція 1:2

Голи: Верді, 30 — Нзола, 53, 69

Верона: Монтіпо — Давидович, Гюнтер (Гін, 46), Чеккаріні, Депаолі (Терраччано, 81), Лазович (Дойг, 72) — Тамез, Велозу, Лазанья, Верді (Каллон, 72) — Джурич (Анрі, 60).

Спеція: Драговскі (Зут, 46) — Ківьор, Кальдара, Аду, Бастоні (Ніколау, 82), Хольм — Екдаль (Верде, 46), Ампаду, Агудело (Еллертссон, 82) — Г'ясі (Бурабія, 60), Нзола.

Попередження: Лазанья, Ампаду, Хольм, Тамез, Аду.