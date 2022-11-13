Італія

Завершився поєдинок чемпіонату Італії.

У рамках 15 раунду італійської Серії А Мілан на Сан-Сіро приймав Фіорентину.

Команда Стефано Пьолі забила першою. На другій хвилині Рафаел Леау отримав пас від Олів'є Жиру та пробив точно у правий кут воріт.

Проте ще до перерви гості відігрались. Вони грали набагато активніше у першому таймі, тому гол від Барака на 28 хвилині виглядав досить логічним.

У другому таймі Мілан розпочав тиск на суперника, намагався зловити гравців гостей на помилці. Але гольових шансів мав досить мало, проти одним з них скористався. Сталося це на 90+2 хвилині, коли записав вирішальний автогол на свій рахунок Міленкович.

Мілан - Фіорентина 2:1

Голи: Леау, 2, Міленкович (АГ), 90+2 — Барак, 28

Мілан: Тетерушану — Калулу, Тіав (Дест, 56), Томорі, Ернандес — Тоналі (Ребіч, 85), Беннасер, Діас (Орігі, 56), Круніч (Вранкс, 76), Леау — Жиру.

Фіорентина: Террачано — Бірагі, Ігор, Міленкович, Додо — Мандрагора (Данкан, 66), Амрабат, Сапонара (Куаме, 75), Барак (Барак, 75), Іконе — Кабрал (Йович, 66).

Попередження: Діас, Сапонара, Барак, Мандрагора.