Завершився поєдинок чемпіонату Італії.
Мілан не зміг перемогти Фіорентину. Getty Images
13 листопада 2022, 20:57
У рамках 15 раунду італійської Серії А Мілан на Сан-Сіро приймав Фіорентину.
Команда Стефано Пьолі забила першою. На другій хвилині Рафаел Леау отримав пас від Олів'є Жиру та пробив точно у правий кут воріт.
Проте ще до перерви гості відігрались. Вони грали набагато активніше у першому таймі, тому гол від Барака на 28 хвилині виглядав досить логічним.
У другому таймі Мілан розпочав тиск на суперника, намагався зловити гравців гостей на помилці. Але гольових шансів мав досить мало, проти одним з них скористався. Сталося це на 90+2 хвилині, коли записав вирішальний автогол на свій рахунок Міленкович.
Мілан - Фіорентина 2:1
Голи: Леау, 2, Міленкович (АГ), 90+2 — Барак, 28
Мілан: Тетерушану — Калулу, Тіав (Дест, 56), Томорі, Ернандес — Тоналі (Ребіч, 85), Беннасер, Діас (Орігі, 56), Круніч (Вранкс, 76), Леау — Жиру.
Фіорентина: Террачано — Бірагі, Ігор, Міленкович, Додо — Мандрагора (Данкан, 66), Амрабат, Сапонара (Куаме, 75), Барак (Барак, 75), Іконе — Кабрал (Йович, 66).
Попередження: Діас, Сапонара, Барак, Мандрагора.