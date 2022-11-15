Італія

Хірургічне вмішання буде внаслідок травми.

У рамках 11 туру італійської Серії А між Ромою та Наполі півзахисник "вовків" Браян Крістанте отримав травму.

Він відчув біль у руці, але вирішив, що допомога лікарів йому поки непотрібна, відклавши операцію до кінця першої половини сезону.

Зараз, перед початком чемпіонату світу-2022, Крістанте буде проведена операція, через яку він не відправиться у розташування збірної Італії.

Команда Манчіні не потрапила на мундіаль, але проводитиме найближчим часом збір, на якому зіграє контрольні матчі проти Австрії та Албанії.

У сезоні-2022/23 на рахунку 27-річного хавбека 21 матчі в усіх змаганнях, один гол та один асист.