Італія

Досвідчений захисник закінчив 19-річні виступи.

Італійський фланговий захисник Доменіко Крішито в свої 35 років вирішив спробувати власні сили за виступами в МЛС, куди перейшов на правах вільного агента з італійської Дженоа за підсумками минулого сезону.

Із того часу досвідчений виконавець записав на власний рахунок додаткових 16 матчів у кар’єрі та один забитий м’яч, після чого використав павзу, присвячену чемпіонату світу-2022 в Катарі, для останнього важливого кроку у власній професійній кар’єрі — офіційного оголошення щодо виходу на футбольну пенсію.

За 19 років на найвищому рівні італієць устиг пограти на батьківщині за Дженоа (274 матчі, 30 голів, 13 гольових передач) та Ювентус (9/0/0), а також виступав у країні-бензоколонці (224/20/29).

"Дуже вдячний ФК Торонто за ці шість прекрасних місяців. Ми з моєю родиною насолоджувалися часом у цьому неймовірному місті, і ми відчули себе частиною цієї чудової родини з першого дня.

Мені час повернутися додому і оцінити, що я буду робити зі своїм майбутнім", — наостанок заявив італієць.