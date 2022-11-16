Італія

Голкіпера наразі буде чекати відновлення.

Найближчими днями голкіпер "россонері" насолоджуватиметься відпусткою, перш ніж повернутися до Міланелло на початку грудня, але перед від'їздом зі своєю сім'єю він переніс операцію на очах, щоб виправити високий змішаний астигматизм, який страждав.

Операція, виконана в понеділок у Мілані доктором Анджело Аппіотті за допомогою техніки "Femtolasik custom PSP" (розробленою для професійних спортсменів), пройшла успішно.

"Чіпріан виявив дефект зору рік тому. Я відвідав його та помітив проблему: він не використовував жодної корекції, але йому вдалося жити з астигматизмом через акомодацію. Простіше кажучи, він компенсував проблеми з зором спонтанним фокусуванням, примруженням" — каже Аппіотті.

"Сприйняття об'єкта, наприклад, пострілу здалеку, зараз повинно бути набагато краще. Це забезпечить ліпшу реакцію очей / руки та зменшить частоту травм із швидшою реакцією м’язів".