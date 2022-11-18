Італія

Функціонер розповів, що перемовини ще попереду.

Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні прокоментував перемовини з Рафаелем Леау про продовження його контракту.

"Ми думаємо про це кілька місяців. Якщо чесно, навіть декілька років. Я впевнений, що коли настане час, ми зустрінемося з ним. Коли потрібно буде ухвалити рішення, ми його ухвалимо.

Що я думаю з цього приводу? Ми хотіли закрити це питання ще до чемпіонату світу-2022. У випадку з Леау цього зробити не вдалося, на жаль.

Також ми думаємо над тим, як продовжити контракт із Беннасером. Ми матимемо можливість поговорити з ним та його агентами в найближчі кілька днів", — сказав Мальдіні.

Нагадаємо, що контракт з Леау триває до літа 2024 року. Співпраця з Беннасером також розрахована до 2024.