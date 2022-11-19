Італія

У клубі розглядають такий варіант.

Ювентус готовий продати Адрієна Рабьо у січні, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, це пов'язано з тим, що туринський колектив хоче придбати Сергія Мілінковича-Савича з Лаціо.

Продаж Рабьо, у якого контракт закінчується 30 червня 2023 року, дозволить заробити грошей та заощадити на заробітній платі.

Зазначимо, що Ювентус уже провів переговори із агентом Сергія — Матеєю Кежманом.

У поточному сезоні Рабьо провів 16 матчів за туринський колектив: на його рахунку 5 голів та 2 асисти.