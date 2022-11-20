Італія

Римський клуб хоче продовжити контракт із своїм опорником.

Опорний півзахисник Лаціо Даніло Катальді найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво римського клубу готове розпочати переговори з 28-річним італійцем щодо продовження контракту, який спливає влітку 2024 року.

Лаціо готовий продовжити угоду з Катальді до 2026 року, а зарплату збільшити з 1,4 мільйона євро до 1,8 мільйона євро.

Цього сезону Катальді провів 19 поєдинків, у яких заробив чотири попередження.