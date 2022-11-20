Римський клуб хоче продовжити контракт із своїм опорником.
Даніло Катальді, getty images
20 листопада 2022, 13:59
Опорний півзахисник Лаціо Даніло Катальді найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм клубом.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво римського клубу готове розпочати переговори з 28-річним італійцем щодо продовження контракту, який спливає влітку 2024 року.
Лаціо готовий продовжити угоду з Катальді до 2026 року, а зарплату збільшити з 1,4 мільйона євро до 1,8 мільйона євро.
Цього сезону Катальді провів 19 поєдинків, у яких заробив чотири попередження.