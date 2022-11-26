Італія

Польський захисник незабаром може залишити Спецію.

Ювентус, Мілан та Наполі можуть підписати Якуба Ківьора.

22-річний польський центральний захисник є одним із найталановитіших гравців амплуа у Серії А, і цього сезону в Лігурії він продовжує вражати, добре граючи в обороні та демонструючи свою тактичну гнучкість.

Як повідомляє Tuttosport, Ювентус, Мілан і Наполі готові боротися за підпис Ківьора в січні, і всі троє вважають, що вони мають перевагу, яка може змінити ситуацію.

Бьянконері сподіваються скористатися підтримкою своїх польських гравців Войцеха Щенсного та Аркадіуша Міліка, тоді як Наполі вже має хороші стосунки з його оточенням, котре також представляє інтереси Станіслава Лоботки .

Мілан, з іншого боку, має тісні стосунки зі Спецією, і нещодавно вони уклали кілька спільних угод, як-от оренда Даніеля Мальдіні та Маттіа Калдари.

Словом, вдалі виступи на мундіалі можуть посприяти швидкому трансферу до топового клубу.