Польський захисник незабаром може залишити Спецію.
якуб ківьор
26 листопада 2022, 14:26
Ювентус, Мілан та Наполі можуть підписати Якуба Ківьора.
22-річний польський центральний захисник є одним із найталановитіших гравців амплуа у Серії А, і цього сезону в Лігурії він продовжує вражати, добре граючи в обороні та демонструючи свою тактичну гнучкість.
Як повідомляє Tuttosport, Ювентус, Мілан і Наполі готові боротися за підпис Ківьора в січні, і всі троє вважають, що вони мають перевагу, яка може змінити ситуацію.
Бьянконері сподіваються скористатися підтримкою своїх польських гравців Войцеха Щенсного та Аркадіуша Міліка, тоді як Наполі вже має хороші стосунки з його оточенням, котре також представляє інтереси Станіслава Лоботки .
Мілан, з іншого боку, має тісні стосунки зі Спецією, і нещодавно вони уклали кілька спільних угод, як-от оренда Даніеля Мальдіні та Маттіа Калдари.
Словом, вдалі виступи на мундіалі можуть посприяти швидкому трансферу до топового клубу.