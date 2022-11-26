Італія

Міланці не розійдуться дешево із Дензелом.

Інтер оцінив Дензела Думфріса у 60 мільйонів євро і може використати кошти від його продажу, щоб купити Джорджіо Скальвіні з Аталанти.

26-річний Дамфріс приєднався до міланців за 14 мільйонів євро з ПСВ минулого року, замінивши Ашрафа Хакімі.

Марокканець відбув до столиці Франції за понад 65 мільйонів євро.

Сім голів і десять результативних передач Думфріса в 65 матчах у всіх турнірах за "нерадзуррі" привернули увагу Челсі та Манчестер Юнайтед.

Джорджіо Скальвіні з Аталанти розглядається як потенційна заміна Думфрісу, навіть якщо 19-річний футболіст не є правим крайнім захисником і може грати в обороні у трійці центральних захисників або в півзахисті.

Аталанта оцінює італійського вундеркінда в 40 мільйонів євро, і Інтер не може собі це дозволити, не продавши один із своїх найцінніших активів.