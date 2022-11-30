Італія

Нападник не квапиться з рішенням, хоча й лояльний до клубу.

Важко уявити досягнення італійського Мілану зразка минулого сезону у вигляді чемпіонського титулу Серії A без вкладу португальського нападника Рафаеля Леау.

Проте завершення контракту з гравцем через півтора роки та сталий інтерес із боку інших топ-клубів Європи змушує "россонері" завчасно вирішувати питання щодо продовження стосунків зі своїм футболістом.

Певні рухи в цьому напрямку чемпіони Італії вже робили раніше, проте початок чемпіонату світу-2022 в Катарі відтермінував ці перемовини через участь гравця в складі збірної Португалії на міжнародному форумі.

Власне Леау наступним чином висловився стосовно цього питання:

"Я щасливий та гордий через зацікавленість клубу в продовженні стосунків зі мною. Але зараз мені потрібно зосередитися на чемпіонаті світу, чого потім я матиму розмову з Міланом, як тільки повернусь у розташування клубу.

Я хочу підписати продовження контракту? Ще до приїзду в національну збірну у нас була зустріч з Мальдіні, і вона була позитивною, тому коли я приїду в Мілан, ми ще раз про це поговоримо", — заявив португальський виконавець.

Зауважимо, що "россонері" наразі пропонують зарплатню на рівні 6 млн євро на рік для свого гравця, тоді як його агент Жорже Мендеш вимагає більшу суму.

У цьому сезоні Леау зіграв 28 матчів, забивши вісім голів та віддавши 10 гольових передач.