Італія

25-річний футболіст хоче проявити себе у каталонській команді.

Франк Кесс'є не має наміру йти з Барселони, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, івуарієць переконаний, що може досягти успіху в Барселоні. Він хоче до червня переконати Хаві у своїй спроможності.

Інтерес до Кесс'є виявляє Інтер. Футболіст знає про цей інтерес, але не хоче йти з Барселони взимку.

Цього сезону 25-річний півзахисник взяв участь у 13 матчах Барселони у всіх турнірах та забив один гол.