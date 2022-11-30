25-річний футболіст хоче проявити себе у каталонській команді.
ФРАНК КЕСС'Є, GETTY IMAGES
30 листопада 2022, 16:15
Франк Кесс'є не має наміру йти з Барселони, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, івуарієць переконаний, що може досягти успіху в Барселоні. Він хоче до червня переконати Хаві у своїй спроможності.
Інтерес до Кесс'є виявляє Інтер. Футболіст знає про цей інтерес, але не хоче йти з Барселони взимку.
Цього сезону 25-річний півзахисник взяв участь у 13 матчах Барселони у всіх турнірах та забив один гол.