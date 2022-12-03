Італія

Футболіст одужує швидше, ніж це планували лікарі.

У жовтні футбольну спільноту сколихнула неприємна новина — захисник Монци Пабло Марі, контракт якого належить Арсеналу, отримав ножове поранення.

Іспанець був одним із п’яти людей, яких зловмисних задів ножем в Ассаго неподалік від Мілана 27 жовтня. Касир супермаркету загинув.

28 жовтня Марі зробили операцію, щоб допомогти зшити розірвані м'язи, і очікувалося, що він пропустить принаймні на чотири-п'ять місяців.

Але виявилось, що він одужує швидше, ніж очікували лікарі, і навіть може повернутися на поле в середині січня.