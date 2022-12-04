Італія

Віковий футболіст допоможе Мілану у другій половині сезону.

Нападник Мілана Златан Ібрагимович найближчим часом відновить тренування з футболістами клубу, які не задіяні на чемпіонаті світу-2022.

Футболіст вже відновився після травми коліна, через яку пропустив останні пів року. Йому провели операцію та відновлення пройшло успішно.

41-річний Златан не міг допомогти партнерам у цьому сезоні після того, як звернувся до лікарів після завершення минулого сезону, у якому Мілан виграв Серію А. Проте кожен матч шведу на трибунах підтримував команду.

За тиждень Мілан вилетить у Дубаї, де буде проводити тренувальні збори. Очікується, що Ібрагимович буде серед викликаних футболістів.