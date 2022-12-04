Форвард збірної Франції близький до переїзду в Італію.
Маркус Тюрам, Getty Images
04 грудня 2022, 18:23
Мюнхенська Баварія відмовилась від підписання нападника збірної Франції та Боруссії М Маркуса Тюрама.
Керівництво мюнхенського гранду вирішило обрати більшого та сильнішого центрального форварда, щоб нарешті замінити Роберта Левандовські.
Зараз головним претендентом на гравця, який наразі допомагає збірній Франції у Катарі, є міланський Інтер.
Італійський гранд вже був на межі підписання Тюрама минулого сезону, але трансфер зірвався через травму коліна.
У поточному сезоні Тюрам забив 13 голів та віддав чотири гольові передачі в 17 матчах за менхенгладбахську Боруссію.