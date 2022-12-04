Італія

Форвард збірної Франції близький до переїзду в Італію.

Мюнхенська Баварія відмовилась від підписання нападника збірної Франції та Боруссії М Маркуса Тюрама.

Керівництво мюнхенського гранду вирішило обрати більшого та сильнішого центрального форварда, щоб нарешті замінити Роберта Левандовські.

Зараз головним претендентом на гравця, який наразі допомагає збірній Франції у Катарі, є міланський Інтер.

Італійський гранд вже був на межі підписання Тюрама минулого сезону, але трансфер зірвався через травму коліна.

У поточному сезоні Тюрам забив 13 голів та віддав чотири гольові передачі в 17 матчах за менхенгладбахську Боруссію.