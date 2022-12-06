Італія

Боснієць може лишитися надовше у Мілані.

Інтер працює над узгодженням нового контракту з форвардом Джеко, який наразі збирається залишити клуб в якості вільного агента наступного літа.

36-річний боснійський футболіст приєднався до "нерадзуррі" минулого року з Роми, підписавши дворічну угоду з міланським клубом. Джеко довів, що він є важливою опцією для Інтера з моменту свого прибуття, забивши 26 голів і віддавши 14 результативних передач у 70 матчах.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Інтер хоче запропонувати Джеко нову угоду та уклав однорічний контракт для ветерана, який наполягає на дворічній угоді.

Гравець, схоже, захоплюється ідеєю грати в MLS, але готовий почекати із вибором.