Італія

Виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі можуть відкрити шлях для гравця до топ-клубів Європи.

Канадський фланговий нападник Тейджон Б'юкенен — нове обличчя для європейського футболу, оскільки тільки на початку 2022 року перебрався з американського Нью-Інгленд Революшн до бельгійського Брюгге за 6,36 млн євро.

Однак участь 23-річного виконавця на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, не дивлячись на відсутність здобутих очок у його національної команди за підсумками групового етапу, не залишила байдужими провідні італійські клуби.

Як повідомляє бельгійська преса, Наполі, Мілан та туринський Ювентус додали цього футболіста до своїх коротких переліків гравців, на яких буде потрібно звернути увагу під час найближчого зимнього трансферного вікна.

Вартість Б'юкенена складає 12 млн євро, згідно з даними порталу Transfermarkt.

У цьому сезоні Тейджон відіграв 18 матчів на міжнародному та клубному рівні, забивши один гол та віддавши три гольові передачі. У тому числі — один результативний пас на мундіалі.