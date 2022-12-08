Італія

"Россонері" готові взяти марокканця в оренду із обов'язковим правом викупу.

Атакуючий півзахисник лондонського Челсі Хакім Зієш у зимове трансферне вікно може вирушити до італійської Серії А.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Мілан планує взимку домовитися з "синіми" щодо трансферу 29-річного марокканця.

Керівництво "росонері" готове запропонувати оренду гравця з обов'язковим правом викупу за 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Челсі був не проти відпустити Зієша до Мілана ще влітку цього року, але тоді італійський клуб вирішив зробити ставку на Шарля де Кетеларі з Брюгге.

Цього сезону Хакім Зієш провів на клубному рівні дев'ять неповних матчів (270 хвилин), у яких не відзначився жодною результативною дією.