Італія

Справжній приклад.

Збірна Польщі програла французам та залишила мундіаль у 1/8 фіналу, проте лідер оборонних редутів команди Каміль Глік не відправився на відпочинок.

Спершу між ним та головним тренером клубу Фабіо Каннаваро була домовленість, що футболіст пропустить поєдинок проти Парми.

Проте ситуація "відьом" у таблиці змусила передивитися угоду.

Досвідчений центрбек вийшов у стартовому складі на матч Серії В через чотири дні після битви із діючими володарями кубку світу й виглядав традиційно солідно у захисті.

Беневенто ж переграв "пармезанців" з мінімальним рахунком та піднявся з зони вильоту у таблиці.