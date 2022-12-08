Італія

Голкіпер перейде до Ломбардії.

Повідомляється, що Мілан повністю досяг угоди з Марко Спортьєлло напередодні закінчення його контракту з Аталантою наступним літом.

30-річний італійський голкіпер виступає за першу команду з червня 2012 року і є продуктом їх молодіжної системи. Цього сезону під керівництвом Джан П’єро Ґасперіні він виступав не ргулярно і вразив, коли отримав шанс, показавши свою корисність як надійний резервний варіант.

Як повідомляє Даніеле Лонго з Calciomercato.com, Мілан погодив контракт зі Спортьєлло і підпише його на правах вільного трансферу наступного літа, коли закінчиться його нинішня угода з Аталантою.

Італійський ветеран підпише умову у лютому, після завершення січневого трансферного вікна. Він буде дублювати Майка Меньяна в столиці Ломбардії, забезпечуючи більш надійну гру, ніж Татарушану.

Спортьєлло провів 128 матчів у всіх турнірах за Аталанту, зберігши 35 сухих матчів і пропустивши 170 голів.