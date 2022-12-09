Сам футболіст не проти залишитись в Іспанії.
Юнус Муса, Getty Images
09 грудня 2022, 18:55
Півзахисник Валенсії Юнус Муса, який зарекомендував себе на чемпіонаті світу у складі збірної США, зацікавив європейські гранди.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у послугах 20-річного футболіста зацікавлений лондонський Арсенал.
Зараз є інформація про те, що міланський Інтер готовий скласти конкуренцію іншим клубам на трансферному ринку за Мусу.
У зв’язку з тим, що гравець має контракт до червня 2026 року та відступні у розмірі 100 мільйонів євро, Валенсія не надто стурбована тим, що гравець незабаром піде.
Також повідомляється, що сам Юнус може залишитися у Валенсії, де він відіграє більш помітну роль у команді Дженнаро Гаттузо та продовжить зростати.
У цьому сезоні чемпіонату Іспанії американець провів за "кажанів" 11 матчів та віддав дві результативні передачі.