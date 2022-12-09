Італія

Сам футболіст не проти залишитись в Іспанії.

Півзахисник Валенсії Юнус Муса, який зарекомендував себе на чемпіонаті світу у складі збірної США, зацікавив європейські гранди.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у послугах 20-річного футболіста зацікавлений лондонський Арсенал.

Зараз є інформація про те, що міланський Інтер готовий скласти конкуренцію іншим клубам на трансферному ринку за Мусу.

У зв’язку з тим, що гравець має контракт до червня 2026 року та відступні у розмірі 100 мільйонів євро, Валенсія не надто стурбована тим, що гравець незабаром піде.

Також повідомляється, що сам Юнус може залишитися у Валенсії, де він відіграє більш помітну роль у команді Дженнаро Гаттузо та продовжить зростати.

У цьому сезоні чемпіонату Іспанії американець провів за "кажанів" 11 матчів та віддав дві результативні передачі.