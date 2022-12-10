Італія

Захисник мав стабільну ігрову практику в першій частині сезону.

Далеко не найкращий період власної історії нині переживає туринський Ювентус, проте все ще залишає за собою можливості боротись за найвищі місця в турнірній таблиці Серії A та продовжувати боротьбу за єврокубковий трофей на рівні Лізі Європи УЄФА.

Однак для цього Массіміліано Аллегрі буде потрібно кадрове підсилення під час найближчого зимового трансферного вікна.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "зебри" залучатимуть для цього не тільки потенційних новачків із інших команд, а й власних футболістів, що наразі виступають на правах оренди в інших клубах.

Зокрема, ідеться про лівого захисника Луку Пеллегріні, який розпочав поточну кампанію в складі франкфуртського Айнтрахта на правах річної угоди, до цього погравши на аналогічних умовах за Кальярі та Дженоа.

Свого часу Юве заплатив за 23-річного виконавця 22 млн євро на користь Роми, проте за три роки гравець зіграв тільки 21 матч у складі туринського колективу (1 гольовий пас).

У цьому сезоні Пеллегріні провів 14 матчів (769 хвилин), проте існують усі передумови для того, аби він розпочав другу половину футбольного року вже в своєму базовому клубі.