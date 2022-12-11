Італія

Аутсайдеру Серії A під час зимового трансферного вікна буде важко втримати футболістів.

Виступи колись доволі міцної Верони в першій частині поточного розіграшу італійської Серії A були провальними, оскільки за підсумком 15 зіграних турів "мастифи" зуміли лише одного разу перемогти та в підсумку посіли останнє місце в турнірній таблиці перед початком павзи, пов’язаної з проведенням чемпіонату світу-2022 в Катарі.

При цьому наближення початку зимового трансферного вікна жодним чином не гарантує клубу спокійного перебігу подій, оскільки вже зараз є інформація щодо бажання деяких футболістів залишити склад команди.

Як стало відомо італійському журналісту Ніколо Скірі, центральний півзахисник Адрієн Тамез та фланговий хавбек Дарко Лазович найближчим часом можуть залишити Верону.

Обидва гравці мають чинні контракти до літа 2024 року, проте стосовно 32-річного серба є предметний інтерес із боку Болоньї, Монци та Торіно, тоді як агенти 28-річного камерунця наразі підшукують власному клієнту новий клуб.

У цьому сезоні на рахунку Тамеза 15 появ на полі (1134 хвилини), тоді як Лазович провів 17 матчів (1147 хвилин), зробивши дві гольові передачі.