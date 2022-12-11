Італія

Італійський клуб не може потягнути заробітну плату.

Мемфіс Депай міг перейти до Роми, але перехід не відбудеться, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Рома не може задовольнити фінансові запити Мемфіса, який хоче заробляти сім мільйонів євро на рік.

Крім того, Депай хоче грати за топ-клуб чи хоча б команду з Ліги чемпіонів.

Пропозицій від таких команд він не має. Влітку може стати вільним агентом після закінчення терміну договору з каталонцями.

У 2 матчах Ла Ліги Депай забив 1 гол цього сезону. На ЧС-2022 він забив 1 гол у 5 матчах.