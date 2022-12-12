Функціонер прокоментував ситуацію із португальським футболістом.
РАФАЕЛЬ ЛЕАУ, GETTY IMAGES
12 грудня 2022, 12:59
Президент Мілана Паоло Скалоні стверджує, що Рафаель Леау всім задоволений у нинішній команді.
"Мені сказали, що Леау щасливий у Мілані. Паоло Мальдіні займається продовженням контракту з ним, тому я не хвилююся і думаю, що все завершиться успішно", — наводить слова Скалоні Gazzetta dello Sport.
Контракт 23-річного футболіста з Мілан розрахований до літа 2024 року.
За чутками, на гравця претендує низка топ-клубів, серед яких числиться Челсі.