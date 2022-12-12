Італія

Функціонер прокоментував ситуацію із португальським футболістом.

Президент Мілана Паоло Скалоні стверджує, що Рафаель Леау всім задоволений у нинішній команді.

"Мені сказали, що Леау щасливий у Мілані. Паоло Мальдіні займається продовженням контракту з ним, тому я не хвилююся і думаю, що все завершиться успішно", — наводить слова Скалоні Gazzetta dello Sport.

Контракт 23-річного футболіста з Мілан розрахований до літа 2024 року.

За чутками, на гравця претендує низка топ-клубів, серед яких числиться Челсі.