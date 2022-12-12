33-річний футболіст може залишитись у Римі.
Кріс Смоллінг, Getty Images
12 грудня 2022, 17:50
Рома має намір продовжити контракт із Крісом Смоллінгом, повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, римський клуб пропонує 33-річному футболістові угоду на 2,5 роки зі зниженням заробітної плати.
Чинний контракт Смоллінга з Ромою розрахований до літа 2023 року. Нині він заробляє 3,5 мільйони євро за сезон.
Зазначимо, що за ситуацією стежать Інтер та Ювентус.
Нинішнього сезону Смоллінг провів 21 матч за Рому, в яких забив 3 голи.