Італія

33-річний футболіст може залишитись у Римі.

Рома має намір продовжити контракт із Крісом Смоллінгом, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, римський клуб пропонує 33-річному футболістові угоду на 2,5 роки зі зниженням заробітної плати.

Чинний контракт Смоллінга з Ромою розрахований до літа 2023 року. Нині він заробляє 3,5 мільйони євро за сезон.

Зазначимо, що за ситуацією стежать Інтер та Ювентус.

Нинішнього сезону Смоллінг провів 21 матч за Рому, в яких забив 3 голи.