Італія

Іменитий швед назвав португальця "особливим", а також відзначив прогрес двох гравців з інших клубів Серії А.

Зірковий та досвідчений нападник Мілана Златан Ібрагімович віддав належне своєму більш молодому одноклубнику Рафаелю Леау.

"Леау — особливий. Він навіть не підозрює, наскільки він сильний. Я сказав йому залишитися в Мілані. Тут він щасливий.

Мене також здивували Хвіча Кварацхелія та Соф’ян Амрабат. Вони справді хороші гравці", — цитує слова Ібрагімовича журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Sky Sport.

Цього сезону Рафаель Леау провів на клубному рівні 20 матчів, у яких він забив сім голів і віддав дев'ять результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює 23-річного португальця у 85 мільйонів євро.