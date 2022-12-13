Іменитий швед назвав португальця "особливим", а також відзначив прогрес двох гравців з інших клубів Серії А.
Рафаель Леау та Златан Ібрагімович, getty images
13 грудня 2022, 10:53
Зірковий та досвідчений нападник Мілана Златан Ібрагімович віддав належне своєму більш молодому одноклубнику Рафаелю Леау.
"Леау — особливий. Він навіть не підозрює, наскільки він сильний. Я сказав йому залишитися в Мілані. Тут він щасливий.
Мене також здивували Хвіча Кварацхелія та Соф’ян Амрабат. Вони справді хороші гравці", — цитує слова Ібрагімовича журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Sky Sport.
Цього сезону Рафаель Леау провів на клубному рівні 20 матчів, у яких він забив сім голів і віддав дев'ять результативних передач.
Портал Transfermarkt оцінює 23-річного португальця у 85 мільйонів євро.