Італія

Берат Джимсіті незабаром може приєднатися до іншого клубу Серії А.

Центральний захисник Аталанти Берат Джимсіті в найближче трансферне вікно може змінити клубну прописку, але залишитися в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Монца перебуває у продуктивному переговорному процесі з бергамасками щодо трансферу 29-річного албанця.

Якщо переговори так і надалі відбуватимуться у позитивному ключі, тоді взимку Джімсіті може змінити клуб.

Цього сезону Серії А Джимсіті провів п'ять матчів, в яких заробив одне попередження.