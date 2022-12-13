Берат Джимсіті незабаром може приєднатися до іншого клубу Серії А.
Берат Джимсіті, getty images
13 грудня 2022, 13:20
Центральний захисник Аталанти Берат Джимсіті в найближче трансферне вікно може змінити клубну прописку, але залишитися в італійській Серії А.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Монца перебуває у продуктивному переговорному процесі з бергамасками щодо трансферу 29-річного албанця.
Якщо переговори так і надалі відбуватимуться у позитивному ключі, тоді взимку Джімсіті може змінити клуб.
Цього сезону Серії А Джимсіті провів п'ять матчів, в яких заробив одне попередження.