Італія

Однак міланський клуб більше цікавлять безпосередньо гроші за свого футболіста.

Фланговий захисник нідерландський захисник Дензел Думфріс під час виступів на чемпіонаті мвіту-2022 в складі своєї національної збірної вчергове продемонстрував свою майстерність, забивши один м’яч та зробивши дві гольові передачі за п’ять матчів.

Саме тому його нинішньому клубу, міланському Інтеру, доведеться докласти зусиль заради якісних перемовин із потенційними покупцями.

При цьому "змії" не приховують бажання добряче заробити на 26-річному виконавці, однак на будь-які умови погоджуватись не виказують бажання.

Зокрема, як повідомляють італійські ЗМІ, лондонський Арсенал надіслав запит до Інтера щодо можливого обміну Думфріса та 24-річного японського захисника Такехіро Томіясу.

Однак міланський колектив разом із тим очікував побачити конкретну суму, що має доплатити англійський клуб, однак "каноніри" й досі вагаються щодо фінансових витрат на цей потенційний трансфер.

У той самий час Інтер хоче побачити 50-60 млн євро в якості прибутку від продажу свого футболіста.

Думфріс у цьому сезоні на клубному рівні відіграв 20 матчів, двічі забивши та зробивши три гольові передачі.