Італія

Сенегалець навряд зіграє у головному клубному турнірі УЄФА.

Мілан може змінити свою команду в Лізі чемпіонів, щоб протистояти Тоттенгему із Серджіньо Дестом і Давіде Калабрією, виключивши Фоде Балло-Туре.

"Россонері" мають обмежений склад для участі в турнірі через такі фактори, як брак місцевих талантів і відносно невелика кількість італійців.

Тому їм довелося виключити кількох гучних імен з групового етапу змагань, у тому числі травмованих Златана Ібрагімовича, Майка Меньяна та Алессандро Флоренці.

Усі ці троє повинні повернутися перед 1/8 фіналу в лютому, акурат до баталії проти Тоттенгема на чолі з експресивним Антоніо Конте.

Інші зміни включають виключення гравця збірної Сенегалу Балло-Туре на користь крайнього захисника Штатів Деста.

Дест вразив зі своєю національною командою на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, а Флоренці та Калабрія забезпечують універсальність на обох флангах.

Цього сезону Бальо-Туре взяв участь у чотирьох іграх Ліги чемпіонів і трьох у Серії А, забив гол у ворота Емполі.