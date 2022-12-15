Італія

Тьємуе може остаточно залишити лондонців.

Італійський агент і посередник Марко Бузіелло каже, що його клієнт Тьємуе Бакайоко перебуває в "сумній" ситуації, і стверджує, що він розгляне інші варіанти з Міланом і Челсі.

Півзахисник збірної Франції повернувся до Італії у 2021 році за дворічною орендою з правом викупу.

Однак минулого сезону під керівництвом Стефано Піолі він мав проблеми з ігровим часом, і в цій кампанії він ще жодного разу не вийшов у складі чемпіонів Серії А.

"Ця ситуація засмучує мене, тому що цей трансфер був дуже бажаним", — сказав Бузіелло, який є частиною оточення півзахисника.

"Він приєднався до багатьох клубів на правах оренди за останні кілька років, тому щороку йому доводилося адаптуватися до нового клубу. Він був радий приєднатися до Мілана за дворічною угодою із зобов'язанням викупити на певних умовах.

"Однак це не спрацювало через багато причин, через травми чи хорошу гру інших гравців. Нинішній стан поганий для всіх сторін, і я шкодую про це".

Минулого літа в багатьох повідомленнях стверджувалося, що Бакайоко розірве свій контракт з Міланом і Челсі та стане вільним агентом. Однак 28-річний гравець залишився у Італії і обговорить своє майбутнє з "россонері" та "синіми" під час зимового трансферного вікна.