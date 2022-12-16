Клуб бажає зміцнити позицію лівого захисника.
Алекс Грімальдо. Getty Images
16 грудня 2022, 12:53
Туринський Ювентус у літнє трансферне вікно має намір знайти ще одного лівого захисника, щоб зміцнити цю позицію.
Одним з претендентів на трансфер у "стару сеньйору" є лівий захисник португальської Бенфіки Алекс Грімальдо.
Контракт іспанського захисника закінчиться в кінці сезону, і, незважаючи на численні зусилля Бенфіки продовжити його, Грімальдо проігнорував усі пропозиції.
Ювентус останнім часом не грає з "чистим" лівим захисником, використовуючи Філіпа Костича на позиції лівого вінгбека у схемі з трьома центральними захисниками. Тому швидкий Грімальдо може цілком виконувати цю роль.