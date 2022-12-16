Італія

Клуб бажає зміцнити позицію лівого захисника.

Туринський Ювентус у літнє трансферне вікно має намір знайти ще одного лівого захисника, щоб зміцнити цю позицію.

Одним з претендентів на трансфер у "стару сеньйору" є лівий захисник португальської Бенфіки Алекс Грімальдо.

Контракт іспанського захисника закінчиться в кінці сезону, і, незважаючи на численні зусилля Бенфіки продовжити його, Грімальдо проігнорував усі пропозиції.

Ювентус останнім часом не грає з "чистим" лівим захисником, використовуючи Філіпа Костича на позиції лівого вінгбека у схемі з трьома центральними захисниками. Тому швидкий Грімальдо може цілком виконувати цю роль.