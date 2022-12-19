Італія

Футболіст залишиться грати в Турині, де на нього розраховують.

Туринський Ювентус оголосив про продовження контракту з молодим півзахисником Самюелем Ілінгом.

19-річний англієць поставив підпис під новою угодою, яка буде розрахована до літа 2025 року.

Його попередня угода із "старою сеньйорою" була розрахована до кінця поточного ігроового року.

У сезоні-2022/23 Ілінг зіграв чотири поєдинки за Ювентус в усіх змаганнях, у яких забив один гол та віддав два асисти.