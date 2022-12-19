Італія

Неаполітанці не готові продавати свою зірку.

Директор італійського Наполі Кріштіану Джунтолі прокоментував чутки, які зв'язують вінгера Хвічу Кварацхелію з Ньюкаслом та іншими клубами.

"Немає абсолютно ніяких шансів на те, що він піде з Наполі, незалежно від того, якою фінансово вигідною буде пропозиція.

Ньюкасл Юнайтед — навряд чи єдиний клуб, зацікавлений у тому, щоб Кварацхелія коли-небудь перейшов до них.

Челсі, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем та багато інших були вражені нашим нападником", — сказав Джунтолі в інтерв'ю Альфредо Педуллі.

На рахунку 21-річного грузинського футболіста 17 поєдинків за Наполі у цьому сезоні, 8 голів та 8 гольових пасів.