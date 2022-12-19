Італія

Футболіст ніяк не може відновитись від травми.

Воротар Мілана та збірної Франції Майк Меньян все ще відновлюється від травми, якої зазнав ще у вересні 2022 року.

Гравець планово проходить медобстеження, за допомогою яких лікарі стежать за процесом відновлення.

Відомо, що гомілка француза реагує на медичні процедури не так, як має. Тому лікарі радять тренерському штабу не форсувати його повернення на поле.

Все йде до того, що у матчі 16 туру Серії А проти Салернітани, який стане для Мілана першим у другому етапі змагання, ворота захищатиме Чіпріан Тетерушану.

Мілан вже веде перемовини з Аталантою по трансферу досвідченого кіпера Марко Спортьєлло у січні, якого планували запросити влітку.