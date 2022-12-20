Італія

Попрощатися з легендою зібралося дуже багато людей.

16 грудня у Римі у віці 53 років перестало битися серце Сініші Михайловича, який до того більше трьох років вів боротьбу з лейкемією. У понеділок, 19 грудня, у столиці Італії серба проводили в останню путь.

На похорон зібралося дуже багато іменитих людей та вболівальників колишніх команд Михайловича, які заполонили площу. Серед натовпу виднілися прапори різних команд, з якими життєва доля звела відомого футболіста і тренера. Також на прощанні були присутні деякі гравці нинішнього складу Лаціо, які приїхали зі зборів у Туреччині.

Труну з тілом Михайловича несли колишні партнери, друзі та підопічні Сініші — найкращий футбольний друг Роберто Манчіні, співвітчизник і партнер із часів Црвени Звезди Деян Станкович, екс-гравець Сампдорії та Лаціо Аттіліо Ломбардо, а також гравці Болоньї наших днів — Марко Арнаутович.

Протягом своєї кар'єри Михайловича грав за сербські (тоді югославські) Борово, Войводину, Црвену Звезду, італійські Рому, Сампдорію, Лаціо та Інтер, а також збірні Югославії та Сербії і Чорногорії.

У ролі тренера Сініша працював у тому ж Інтері, Катаньї, Фіорентині, Сампдорії, Мілані, Торіно, двічі у Болоньї, лісабонському Спортінгу та національній збірній Сербії.