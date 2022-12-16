Фахівець останнім часом боровся із раком.
У віці 53 років помер колишній тренер Мілана, Болоньї, Спортінга та інших клубів Сініша Михайлович.
Про це повідомляють офіційний сайт клубу Лаціо, за який він виступав, відомий інсайдер Фабріціо Романо та сайт Серії А.
Михайловичу було 53 роки. З літа 2019 року він боровся із лейкемією, але до вересня 2022 року знаходив сили працювати. Болонья стала його останнім клубом в кар'єрі.
Останні дні Сініша був у лікарні. 15 грудня, за день до смерті, його стан покращився, але хвороба взяла гору...