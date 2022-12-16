Італія

Фахівець останнім часом боровся із раком.

У віці 53 років помер колишній тренер Мілана, Болоньї, Спортінга та інших клубів Сініша Михайлович.

Про це повідомляють офіційний сайт клубу Лаціо, за який він виступав, відомий інсайдер Фабріціо Романо та сайт Серії А.

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.



“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.



Fighter, great man. Shocking news.



RIP 🙏🏻🕊️ pic.twitter.com/V84McAeeMO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022

Михайловичу було 53 роки. З літа 2019 року він боровся із лейкемією, але до вересня 2022 року знаходив сили працювати. Болонья стала його останнім клубом в кар'єрі.

Останні дні Сініша був у лікарні. 15 грудня, за день до смерті, його стан покращився, але хвороба взяла гору...