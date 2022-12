У віці 53 років помер колишній тренер Мілана, Болоньї, Спортінга та інших клубів Сініша Михайлович.

Про це повідомляють офіційний сайт клубу Лаціо, за який він виступав, відомий інсайдер Фабріціо Романо та сайт Серії А.

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.



“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.



Fighter, great man. Shocking news.



RIP 🙏🏻🕊️ pic.twitter.com/V84McAeeMO