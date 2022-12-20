Італія

Поточна угода аргентинця з туринським клубом розрахована до літа 2023 року.

Атакуючий півзахисник збірної Аргентини та Ювентуса Анхель Ді Марія може пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом. Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

За інформацією джерела, після завершення нинішньої угоди з туринцями 34-річний аргентинець планував повернутися до рідного для себе Росаріо Сентраль, але в Ювентусі сподіваються продовжити співпрацю з гравцем.

Контракт Анхеля Ді Марії зі "старою синьйорою" спливає влітку 2023 року. У Ювентусі сподіваються, що успіх на ЧС-2022 переконає аргентинського вінгера продовжити виступи на найвищому рівні.

Цього сезону Ді Марія провів на клубному рівні 10 матчів, у яких він забив один гол і віддав чотири результативні передачі.