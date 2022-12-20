Поточна угода аргентинця з туринським клубом розрахована до літа 2023 року.
Анхель Ді Марія, getty images
20 грудня 2022, 11:53
Атакуючий півзахисник збірної Аргентини та Ювентуса Анхель Ді Марія може пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом. Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.
За інформацією джерела, після завершення нинішньої угоди з туринцями 34-річний аргентинець планував повернутися до рідного для себе Росаріо Сентраль, але в Ювентусі сподіваються продовжити співпрацю з гравцем.
Контракт Анхеля Ді Марії зі "старою синьйорою" спливає влітку 2023 року. У Ювентусі сподіваються, що успіх на ЧС-2022 переконає аргентинського вінгера продовжити виступи на найвищому рівні.
Цього сезону Ді Марія провів на клубному рівні 10 матчів, у яких він забив один гол і віддав чотири результативні передачі.